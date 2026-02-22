Поиск

Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в административном здании на северо-востоке столицы ликвидирован, сообщила пресс-служба московского главка МЧС России в воскресенье.

"Пожар на улице Образцова в Москве полностью потушен. Проводится проливка и разбор конструкций. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы горит административное здание на площади 600 кв. м. К тушению были привлечены 105 человек и 30 единиц техники.

