Локальные перекрытия движения ожидаются в центре Москвы во вторник и среду

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил о возможных локальных ограничениях движения в среду и четверг центре Москвы, рекомендовал водителям пересесть на метро или оставить больше времени на дорогу.

24 и 25 февраля в центре Москвы возможны локальные перекрытия движения, говорится в телеграм-канале департамента в понедельник.

В департаменте водителям рекомендуют заранее проложить маршрут в навигаторе и быть готовым к его корректировке.

