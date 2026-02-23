Поиск

В подмосковной Балашихе произошел пожар в здании автосервиса

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Огонь охватил мансарду автосервиса в подмосковной Балашихе, внутри здания произошло частичное обрушение на площади 700 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

По данным пресс-службы, поступило сообщение о возгорании в здании автосервиса по адресу: Балашихинский городской округ, микрорайон Саввино, улица 1 Мая, дом 10, строение 1.

К тушению привлечены 32 человека и 11 единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется.

Балашиха Подмосковье МЧС
