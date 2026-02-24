Поиск

Бывший студент РГГУ погиб во время репетиции концерта в вузе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бывший студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) трагически погиб на территории вуза во время репетиции музыкального ансамбля, проводится расследование, в том числе проверка электрооборудования и электросети, сообщили в университете.

"Российский государственный гуманитарный университет выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям трагически погибшего посетителя на территории вуза. 20 февраля во время репетиции музыкального Ансамбля РГГУ произошёл несчастный случай с приглашённым музыкантом Денисом П. (студент РГГУ, обучавшийся в университете до 2024 года)", - сообщается во вторник в телеграм-канале вуза.

Сразу после происшествия была собрана рабочая группа, проводится расследование.

В университете заявили, что в день трагедии проинформировали министерство науки и высшего образования РФ о случившемся и провели предварительную проверку электрооборудования и электросети в помещении.

"Хотим отметить, что появляются сообщения о сборе средств для семьи погибшего. На данный момент университет не располагает сведениями о начале каких-либо сборов пожертвований. Представители Российского государственного гуманитарного университета примут участие в траурной церемонии", - добавили в университете.

Ранее в СМИ появилась информация, что студент РГГУ скончался от удара током электрогитары во время репетиции студенческого концерта.

