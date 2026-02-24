Поиск

Оттепель придет в Москву в четверг

Оттепель придет в Москву в четверг
Фото: Агентство 'Москва"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Температура в Москве в ближайшую декаду будет на 1,5 градуса выше нормы, оттепельные значения установятся в Московском регионе с четверга, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"У нас сохраняются процессы, которые определяются западно-восточным переносом воздушных масс, поэтому будут происходить небольшие колебания температуры, но они уже порадуют многих. Поле аномалии температуры на картах на предстоящую декаду поменяло свой цвет с синего (температура ниже нормы - ИФ) на не очень интенсивные, но все-таки красные (температура около и выше нормы - ИФ) оттенки. И температура у нас будет превышать норму где-то на 1,5 градуса в предстоящие дни", - сказала Макарова.

"То есть, тенденция на весну у нас уже, можно сказать, прослеживается. Но это не значит, что не будет и похолоданий, не будет снега", - добавила Макарова.

Она уточнила, что в среду температура ночью в Москве будет минус 6 - минус 4, по области до минус 9, а днем в Москве минус 3 - минус 1, по области от минус 5 до 0. В ночь на среду прогнозируется снег умеренной интенсивности, но днем он будет уже небольшой.

В четверг в Москве ночью минус 7 - минус 5 градусов, по области до минус 10, днем в столице от минус 2 до 0, по области от минус 5 до 0. "В центре города и плюс может быть", - добавила Макарова.

В пятницу прогнозируется аналогичная погода: ночью минус 7 - минус 5 в Москве, по области от минус 10 - минус 5 градусов. Днём в Москве около нуля - от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 4 до плюс 1.

"С четверга, можно сказать, что днем у нас уже оттепельные значения температуры установятся", - отметила Макарова.

"На выходных будет теплее, сохранится тенденция на повышение температуры с небольшими осадками. Погода будет преимущественно облачной, ночью в субботу минус 7 - минус 2, а днем минус 3 - плюс 2. И в воскресенье у нас начинается уже календарная весна - ночью минус 5 - 0, а днём от минус 1 до плюс 4", - сказала собеседник агентства.

"То есть, можно поздравить тех, кто очень хотел потепления. Оно идёт. Но всё равно нужно иметь в виду, что март у нас - зимний месяц. У нас и похолодания будут, и очень часто ночью минус будет отмечаться", - добавила Макарова.

В Москве все дни будет сохраняться гололедица, что, в том числе, связано и с колебанием температур, уточнила ведущий сотрудник Гидрометцентра России.

Московский регион Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оттепель придет в Москву в четверг

 Оттепель придет в Москву в четверг

Синоптики спрогнозировали сильный снег в Москве во вторник

 Синоптики спрогнозировали сильный снег в Москве во вторник

Число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 25

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

Пожарные потушили открытый огонь в здании на северо-востоке Москвы

 Пожарные потушили открытый огонь в здании на северо-востоке Москвы

Московские аэропорты обслуживают рейсы по согласованию

Количество сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 21

В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты

Еще восемь беспилотников нейтрализованы на подлете к Москве

Работа аэропорта Шереметьево ограничена
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8490 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });