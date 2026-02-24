Оттепель придет в Москву в четверг

Фото: Агентство 'Москва"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Температура в Москве в ближайшую декаду будет на 1,5 градуса выше нормы, оттепельные значения установятся в Московском регионе с четверга, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"У нас сохраняются процессы, которые определяются западно-восточным переносом воздушных масс, поэтому будут происходить небольшие колебания температуры, но они уже порадуют многих. Поле аномалии температуры на картах на предстоящую декаду поменяло свой цвет с синего (температура ниже нормы - ИФ) на не очень интенсивные, но все-таки красные (температура около и выше нормы - ИФ) оттенки. И температура у нас будет превышать норму где-то на 1,5 градуса в предстоящие дни", - сказала Макарова.

"То есть, тенденция на весну у нас уже, можно сказать, прослеживается. Но это не значит, что не будет и похолоданий, не будет снега", - добавила Макарова.

Она уточнила, что в среду температура ночью в Москве будет минус 6 - минус 4, по области до минус 9, а днем в Москве минус 3 - минус 1, по области от минус 5 до 0. В ночь на среду прогнозируется снег умеренной интенсивности, но днем он будет уже небольшой.

В четверг в Москве ночью минус 7 - минус 5 градусов, по области до минус 10, днем в столице от минус 2 до 0, по области от минус 5 до 0. "В центре города и плюс может быть", - добавила Макарова.

В пятницу прогнозируется аналогичная погода: ночью минус 7 - минус 5 в Москве, по области от минус 10 - минус 5 градусов. Днём в Москве около нуля - от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 4 до плюс 1.

"С четверга, можно сказать, что днем у нас уже оттепельные значения температуры установятся", - отметила Макарова.

"На выходных будет теплее, сохранится тенденция на повышение температуры с небольшими осадками. Погода будет преимущественно облачной, ночью в субботу минус 7 - минус 2, а днем минус 3 - плюс 2. И в воскресенье у нас начинается уже календарная весна - ночью минус 5 - 0, а днём от минус 1 до плюс 4", - сказала собеседник агентства.

"То есть, можно поздравить тех, кто очень хотел потепления. Оно идёт. Но всё равно нужно иметь в виду, что март у нас - зимний месяц. У нас и похолодания будут, и очень часто ночью минус будет отмечаться", - добавила Макарова.

В Москве все дни будет сохраняться гололедица, что, в том числе, связано и с колебанием температур, уточнила ведущий сотрудник Гидрометцентра России.