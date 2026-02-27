Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Московской области в субботу 28 февраля возможен ледяной дождь на фоне потепления, предупредил областной Минтранс.

"Автодор" уточнил, что ледяной дождь возможен в Подмосковье "и в других регионах, через которые проходит трасса М‑11 "Нева".

"Уже днем в субботу, 28 февраля, температура может достигнуть плюс 4 градусов, возможен ледяной дождь. А в первый день весны - до плюс 5 градусов и дождь. При этом ночью еще будет минусовая температура - снежный покров будет таять, а в ночные часы подмерзать, поэтому есть вероятность образования гололедицы. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах и следить за прогнозом погоды", - сообщило министерство.

По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, дорожники продолжают противогололедную обработку и уборку снега.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что с 28 февраля по 2 марта в регионах Центрального федерального округа возможен ледяной дождь из-за прохождения теплого атмосферного фронта.