Ледяной дождь может пройти в регионах ЦФО в ближайшие дни

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России предупредил о возможном ледяном дожде в период с 28 февраля по 2 марта из-за прохождения теплого атмосферного фронта.

"В связи с прохождением теплого атмосферного фронта через территорию Центрального федерального округа 28 февраля - 2 марта ожидается повышение температуры до положительных значений, осадки в виде снега, мокрого снега, переходящих в дождь, местами гололед и ледяной дождь", - сообщили в Гидрометцентре.

Кроме того, в связи с положительным температурным фоном и выпадением осадков в период 28 февраля - 2 марта ожидается снеготаяние. Как отметили в Гидрометцентре, в отдельных районах этот процесс будет интенсивным и приведет к формированию талого стока. "Возникает риск подтопления талыми водами пониженных участков местности, в том числе городских территорий с пониженной пропускной способностью ливневой канализации", - отметили в Гидрометцентре.

ЦФО Гидрометцентр РФ
