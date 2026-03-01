Росавиация допустила отмену рейсов из-за тумана в Москве

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Туман накроет Москву в ближайшие часы и прогнозируется до утра понедельника, это может привести к корректировке работы авиатранспорта, предупредила Росавиация.

"По прогнозам синоптиков, видимость составит 100-500 метров (...) Из-за ухудшения видимости возможны изменения в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - сообщило ведомство.

Пассажирам рекомендовано следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков, рассмотреть альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения.