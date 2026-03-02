Поиск

В Москве погода будет переменчивой из-за серии циклонов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В столичном регионе в ближайшие дни из-за череды циклонов будет переменчивая погода, днем будет теплее нуля градусов, по ночам будет минус, сообщили в Гидрометцентре.

"Переменчивую погоду в столичном регионе обеспечит серия северо-западных циклонов. Значения средней суточной температуры будет колебаться около и немного выше нормы. Снежный покров в городе продолжит таять в дневные часы, ночью талая вода будет замерзать, образуя гололедицу", - говорится в сообщении.

Во вторник, 3 марта, в Москве будет облачно, ночью небольшие осадки, по области местами умеренные в виде снега, мокрого снега, по области местами налипание мокрого снега, днем также прогнозируются осадки. Температура ночью в городе минус 1 - плюс 1, по области минус 3 - плюс 2. Днем в городе минус 1 - плюс 1, по области минус 3 - плюс 2.

В среду, 4 марта, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в городе минус 5 - минус 3, по области минус 2 - минус 7, местами до минус 12. Днем облачно, снег и мокрый снег, в городе плюс 1 - плюс 3, по области минус 2 - плюс 3.

В четверг, 5 марта, облачно, небольшой снег и мокрый снег. Ночью в Москве ноль - минус 2, по области до минус 5. Днем в городе 0 - плюс 2, по области от минус 3 до плюс 2.

В пятницу, 6 марта, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью минус 7 - минус 2, днем минус 4 - плюс 1.

В субботу, 7 марта, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью минус 8 - минус 3, днем минус 1 - плюс 4.

