В Москве ремонт Воробьевского путепровода завершат осенью 2026 года

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Реконструкцию Воробьевского путепровода на западе Москвы планируют закончить осенью 2026 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Планируем завершить реконструкцию Воробьевского путепровода осенью 2026-го. (...) Работы были начаты в августе 2025-го и на данном этапе выполнены на треть", - написал он в мессенджере.

Построенный в 1958 году мост находится на пересечении проспекта Вернадского с улицей Косыгина. Его комплексная реконструкция заключается в полной замене существующих балок на сборное железобетонное пролетное строение, усилении стоек промежуточных опор и замене ригелей всех опор, замене конструкций мостового полотна, барьерного и перильного ограждений, а также переустройстве подпорных стен, устройстве новых деформационных швов и укреплении конусов, уточнил Собянин.

В 2026 году работы запланированы также на Кузьминском, Минском-1, Щелковском, Новокаширском - МКАД, Ростокинском, Горбатом, Волоколамских путепроводах и мостах в ТиНАО.