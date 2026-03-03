Поиск

ВККС открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакантной должности председателя Московского городского суда.

"Заявления и документы принимаются от претендентов до 27 марта 2026 года включительно", - сообщили в ВККС.

Вакансия открыта в связи с истечением осенью срока полномочий действующего председателя Мосгорсуда Михаила Птицына. Указом президента он был назначен на шестилетний срок 24 октября 2020 года.

Согласно действующему законодательству, Птицын может подать документы на второй срок полномочий председателя Мосгорсуда.

