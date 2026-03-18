Ряд улиц перекроют в центре Москвы, на западе и северо-востоке 19 и 20 марта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил об ограничении движения транспорта в центре, на западе и северо-востоке Москвы 19 и 20 марта в связи с проведением городских мероприятий.

Так, движение будет закрыто с 23:00 19 марта до 11:00 20 марта на улице Дурова.

20 марта перекроют движение с 00:01 до 11:00 на улицах: Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская; с 00:01 до 11:00 в переулках: Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский; с 00:01 до 12:00 на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область, центр и на улице Минская;

Кроме того, 20 марта с 4:00 до 11:00 не будет движения на улицах: Хачатуряна (от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, корпус 2 по улице Хачатуряна), Каргопольская; с 05:00 до 08:00 на улице Хачатуряна (от дома 12, корпус 2 по улице Хачатуряна до Отрадной улицы).

Помимо этого, с 6:00 до 11:00 20 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2 на проспекте Мира.

19 марта с 00:01 и до окончания мероприятия будет запрещена парковка на ряде улиц.

