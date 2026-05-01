Пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров тушат в подмосковном Подольске

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Административно-складское здание горит на площади 1500 кв. м. в Подольске в Московской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ в ночь на пятницу.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д.8. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания на площади 1500 кв.м.", - говорится в сообщении.

Находящиеся внутри здания люди были эвакуированы, никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

К тушению привлечено 90 человек и более 30 единиц техники.