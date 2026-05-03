Поиск

Пожарные сбили открытый огонь на складах в подмосковной Кашире

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на месте пожара в подмосковной Кашире, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар возник на складе в Кашире в воскресенье по адресу: ул. Строительная, д.15. Затем огонь распространился на соседние два склада. Площадь пожара составляет 7,5 тыс. кв. метров.

К тушению привлечены 61 человек и 19 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Кашира
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожарные сбили открытый огонь на складах в подмосковной Кашире

Шереметьево и Внуково вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбит второй беспилотник

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

Сбит девятый летевший к столице БПЛА

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Собянин сообщил о восьмом уничтоженном дроне, летевшем к Москве

Сбит еще один летевший к Москве беспилотник

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров тушат в подмосковном Подольске
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2009 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов