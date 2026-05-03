Пожарные сбили открытый огонь на складах в подмосковной Кашире

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на месте пожара в подмосковной Кашире, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар возник на складе в Кашире в воскресенье по адресу: ул. Строительная, д.15. Затем огонь распространился на соседние два склада. Площадь пожара составляет 7,5 тыс. кв. метров.

К тушению привлечены 61 человек и 19 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.