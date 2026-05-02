Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в столичном аэропорту Шереметьево, сообщили в Росавиации в субботу.

"Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале ведомства в Max.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении девяти беспилотников, пытавшегося атаковать столицу.