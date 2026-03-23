Москвичей предупредили о новых схемах мошенничества с фейковыми чатами ЕМИАС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы предупредил о новой схеме мошенничества в мессенджерах, которая заключается в создании фейкового чата ЕМИАС.

Как сообщили в канале департамента в Мах, мошенники добавляют человека в чат, где идёт активная переписка по поводу актуализации данных электронных медкарт участников чата. Мошенники просят участников чата прислать код, а при отказе пугают ограничением доступа к записи на приёмы.

"Так мошенники пытаются узнать ваши личные данные, чтобы, например, получить доступ к "Госуслугам" или банковским приложениям. Сотрудники ЕМИАС и медицинских организаций не запрашивают личные данные в телеграм-чатах или других интернет-площадках. Они не могут "приостановить" оказание помощи из-за отсутствия кода. Просим вас быть бдительными, не вступать в переписку в подобных чатах, не предоставлять личные данные", - сообщили в департаменте.