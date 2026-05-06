"Мегафон" предупредил о возможных ограничениях в Москве мобильного интернета

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Оператор "Мегафон" предупредил своих абонентов в Москве о возможных ограничениях работы мобильного интернета для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий.

"В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности", - говорится в смс-рассылке, поступившей корреспонденту "Интерфакса".

Компания рекомендует в этот период использовать Wi-Fi.

"Мы понимаем, как важно оставаться на связи, поэтому обычные звонки продолжат работать без изменений", - отмечает оператор.

Ранее 6 мая о возможных ограничениях связи сообщил оператор Т2.

4 мая "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье из соображений безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Ограничения мобильного интернета и смс были введены в Москве с утра 5 мая, продлились около четырех часов до примерно 12:30. "Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов", - сообщили тогда в Минцифры.