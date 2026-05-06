T2 предупредил об ограничениях мобильного интернета в Москве в ближайшие дни

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Оператор связи T2 вновь предупредил своих абонентов о временных ограничениях мобильного интернета в Москве в целях безопасности в ближайшие дни.

"В Москве в целях безопасности в ближайшие дни могут быть временные ограничения мобильного интернета. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий и не зависит от работоспособности наших сетей", - говорится в смс-рассылке, поступившей в среду корреспонденту "Интерфакса".

Оператор рекомендует своим клиентам проверять актуальный статус ограничений в мобильном приложении Т2.

4 мая "большая четверка" российских операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье по соображениям безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.

Ограничения мобильного интернета и смс были введены в Москве с утра 5 мая, продлились около четырех часов до примерно в 12:30. "Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов", - сообщили тогда в Минцифры РФ.