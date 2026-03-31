"Грибной бум" ожидают в Московской области из-за раннего тепла и обилия влаги

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Подмосковные грибники в этом году могут рассчитывать на удачный сезон, первые грибы уже заметили в лесах региона, сообщает пресс-служба областного министерства экологии и природопользования во вторник.

"Уже поступает информация о том, что появляются первые строчки, сморчки, саркосцифы и другие виды грибов. По мнению биологов, в этом году намечается "грибной бум", поскольку в почве накоплено много влаги, а температуры растут быстрее обычного", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье произрастает 27 видов грибов, занесенных в Красную книгу Московской области.

Глава Минэкологии региона Виталий Мосин, слова которого приводит пресс-служба, призвал жителей быть предельно внимательными, чтобы не срезать краснокнижный гриб. Тем более, что многие из охраняемых видов относятся к условно съедобным или несъедобным вообще.

В министерстве также напомнили, что по новому закону с 1 сентября в Подмосковье вводится штраф за незаконные сбор, продажу и уничтожение краснокнижных грибов. Для граждан он составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Московская область Подмосковье
