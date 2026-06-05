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Ограничения введены в Домодедово

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

В агентстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее аналогичные ограничения ввели в столичном Внуково.

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Ограничения введены в Домодедово

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