Роспотребнадзор разрешил купаться в восьми зонах отдыха в Москве

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в столице в восьми зонах отдыха, где вода соответствует санитарным требованиям.

"Управление Роспотребнадзора по Москве осуществляет контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. Функционируют 8 из 14 зон отдыха с купанием", - сообщается на сайте ведомства в четверг.

Для эксплуатации с купанием допущены: озеро "Белое", Путяевский пруд № 1 (Восточный административный округ), Школьное озеро, Большой городской пруд (Зеленоград), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ), Пляж "Динамо" (Северный административный округ); Пионерский пруд (Центральный административный округ).

В указанных зонах отдыха вода водоёмов отвечает санитарным требованиям, отметили в ведомстве.

Там сообщили, что в зоне отдыха Тропарёво на юго-западе Москвы качество воды ухудшилось, и купание в водоёме не рекомендуется. Временно это зона используется как зона отдыха без купания, для пляжного отдыха, занятий спортом. После получения удовлетворительных результатов исследований воды купание в водоёме зоны отдыха будет разрешено.

Зона отдыха "Левобережье" на севере Москвы принята в эксплуатацию как зона отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоёмов и песка.

Между тем, закрыты на реконструкцию зоны отдыха с купанием: Мещерское (Западный административный округ), озеро "Чёрное" (Зеленоград), Головинские пруды (Северный административный округ).

Кроме того, 37 зон отдыха без купания приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей. В их числе Голицынский пруд, Новодевичьи пруды, Патриарший пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Дворцовый (Останкинский) пруд, Дворцово-парковый ансамбль "Лефортово", Шибаевский пруд и другие.

Помимо этого, закрыты на реконструкцию четыре зоны отдыха без купания: Мазиловский пруд (Западный административный округ), Борисовские пруды (Южный административный округ), Ангарские пруды (Северный административный округ) и Екатерининский пруд (Центральный административный округ).