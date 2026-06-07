Сильная жара ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сильная жара с температурой выше +30 градусов прогнозируется в Москве на следующей неделе, в городе с 8 по 10 июня будет действовать "оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности.

Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра, в Москве до 10 июня ожидается сильная жара, из-за чего в период с 12:00 8 июня до 18:00 10 июня будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности, означающий, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В дневные часы, как предупреждают метеорологи, в Москве максимальная температура воздуха 8 июня составит +28...+30, 9 и 10 июня +30...+31. По предварительным прогнозам, 11 июня максимальные температуры в Московском регионе будут +26...+31, а 12 и 13 июня +27...+32.

Во вторник и среду, 9 и 10 июня, в отдельных районах Московского региона ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Ночные температуры также будут достаточно высокими. Так, 8 июня еще будет +9...+11 градусов, 9 июня уже +13...+15, 10 июня +14...+16, 11 июня +13...+18, а 12 и 13 июня - до +15...+20.