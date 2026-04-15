Узел связи телефонных мошенников ликвидирован в Москве

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские и контрразведчики совместно ликвидировали узел связи телефонных аферистов в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице в среду.

"Оперативники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий вычислили и задержали 19-летнего жителя Саратовской области", - говорится в сообщении.

Он арестован.

Установлено, что в арендованной квартире юноша выполнял функции технического администратора и обеспечивал работу SIM-бокса, используемого аферистами.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли более 200 "симок" различных операторов связи, а также GSM-шлюз, ноутбук, 10 сотовых телефонов и иные предметы, представляющие интерес для следствия, добавили в главке.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции организованной группой).