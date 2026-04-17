Ритейлеры Москвы смогут проверить вывески на соблюдение закона о русском языке

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сервис для самооценки правил использования русского языка при оформлении вывесок заработал в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

"В Москве разработан электронный помощник для проверки соответствия вывесок и другой потребительской информации новым требованиям законодательства", - сказали в департаменте.

С 1 марта вступили в силу изменения в законодательство о защите прав потребителей. В соответствии с новыми требованиями информация, предназначенная для публичного ознакомления, не может размещаться на иностранных языках без перевода. Ограничения распространяются на вывески, указатели, сайты компаний и каталоги.

Онлайн-сервис предназначен для компаний, работающих на потребительском рынке и использующих иностранные слова в названиях и профессиональных терминах.

Цифровой сервис был разработан при участии экспертов АНО "Мосстратегия" и размещен на официальном сайте организации. Он представляет собой инструмент самопроверки, позволяющий предпринимателям оценить корректность оформления информации в соответствии с действующими нормами. Сервис бесплатный и ориентирован на широкую аудиторию предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг.

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

В отношении экс-судьи Мосгорсуда завели уголовное дело по факту ДТП

В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

 В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

Резкое похолодание придет в Москву в выходные

Температура в Москве вернется к нормальным значениям апреля в выходные

Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

 Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Москве до конца пятницы

В Москве на выходные обещают потепление

 В Москве на выходные обещают потепление

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве

Суд в Москве оштрафовал оператора связи на 1 млн руб. за неисполнение требований законодательства
