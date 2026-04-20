Велокурьер и трамвай столкнулись в Москве

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве на Ломоносовском проспекте курьер на электровелосипеде, выехал на трамвайные пути и столкнулся с трамваем.

В трамвае пострадавших нет, курьеру оказана медпомощь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

Отмечается, что инцидент произошел с участием трамвая 39-го маршрута. Курьер на электровелосипеде не убедился в безопасности пересечения трамвайных путей, не спешился и совершил ДТП.

Движение трамваев на Ломоносовском проспекте осуществляется штатно. Трамваи № Т1, 14, 26 и 39 ходят по своим маршрутам, уточняется в сообщении.

"Мы напоминаем велосипедистам и пользователям самокатов: на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой", - сообщили в пресс-службе.

 В Гидрометцентре опровергли возможность образования снежного покрова в Москве в выходные

