Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Значительный рост цен на дизельное топливо сохранился на столичных АЗС по итогам прошлой недели, существенно начал дорожать и бензин, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

В частности, средневзвешенная стоимость дизельного топлива в Москве за неделю выросла на 56 коп., до 78,49 руб. за литр; Аи-92 - на 24 коп., до 64,67 руб. за литр; Аи-95 - на 35 коп., до 71,46 руб. за литр.

По данным МТА, причиной скачка розничных цен стало удорожание топлива на АЗС частной "НефтьМагистрали", где стоимость литра 92-го бензина увеличилась на 3 руб., до 67,4 руб., а 95-го и ДТ - на 5 руб., до 76,29 руб. и 83,68 руб. соответственно.

При этом топливо дорожало и на заправках ВИНК, но умеренными темпами: стоимость литра ДТ увеличилась в диапазоне от 20 до 54 коп., 92-го бензина - на 13 коп. (при этом на заправках "Татнефти" скачок составил 40 коп.), 95-го - на 9 коп.

С начала года литр 92-го бензина подорожал на АЗС столицы на 2,69 руб., 95-го - на 3,04 руб., дизельного топлива - на 2,79 руб.

Московская топливная ассоциация Москва
