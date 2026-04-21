Московская полиция сообщила о ежедневных рейдах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Профилактические рейды по обеспечению общественного порядка граждан проходят в Москве ежедневно на постоянной основе, заявили в Главном управлении МВД России по городу.

"Для поддержания общественного порядка и безопасности граждан, сотрудниками столичной полиции на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия. Ежедневно на улицы города выходят увеличенное количество нарядов патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции проводят обходы жилого сектора, на дорогах несут дежурство в круглосуточном режиме инспекторы ДПС", - сказали "Интерфаксу" в управлении.

Данная мера, по данным главка, направлена на пресечение различных правонарушений и преступлений, "носит плановый характер и нацелена исключительно на профилактику".

В рамках проводимых рейдов полицейские пресекают нарушения общественного порядка и составляют административные материалы на виновников.

Москва МВД
Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

 Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

На красной ветке метро Москвы нет движения между "Парком Культуры" и "Бульваром Рокоссовского"

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве

Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

 Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

 В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

 Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве с воскресенья

Ритейлеры Москвы смогут проверить вывески на соблюдение закона о русском языке

 Ритейлеры Москвы смогут проверить вывески на соблюдение закона о русском языке

Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

 Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате

В отношении экс-судьи Мосгорсуда завели уголовное дело по факту ДТП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов