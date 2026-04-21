Московская полиция сообщила о ежедневных рейдах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Профилактические рейды по обеспечению общественного порядка граждан проходят в Москве ежедневно на постоянной основе, заявили в Главном управлении МВД России по городу.

"Для поддержания общественного порядка и безопасности граждан, сотрудниками столичной полиции на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия. Ежедневно на улицы города выходят увеличенное количество нарядов патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции проводят обходы жилого сектора, на дорогах несут дежурство в круглосуточном режиме инспекторы ДПС", - сказали "Интерфаксу" в управлении.

Данная мера, по данным главка, направлена на пресечение различных правонарушений и преступлений, "носит плановый характер и нацелена исключительно на профилактику".

В рамках проводимых рейдов полицейские пресекают нарушения общественного порядка и составляют административные материалы на виновников.