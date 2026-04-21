Московский пенсионер отдал мошенникам почти 300 млн руб.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Столичный пенсионер и его сожительница отдали телефонным мошенникам 298 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы в среду.

По данным прокуратуры, 76-летний москвич получил в мессенджере ссылку, которая вела якобы на сайт связанный с электроснабжением, и перешёл по ней.

После этого ему начали поступать звонки о взломе личного кабинета на "госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами.

Позднее мужчине стали звонить якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили его срочно снять все имеющиеся сбережения с его счетов и счетов сожительницы и передать их для размещения на "безопасном счете".

"В течение месяца аферисты контролировали мужчину, который, следуя их инструкциям, снимал со счетов в различных банках деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал приезжавшим курьерам, которые называли кодовые слова, получая взамен якобы банковские документы о приеме денег и ценностей", - сообщили в надзорном ведомстве.