Московский пенсионер отдал мошенникам почти 300 млн руб.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Столичный пенсионер и его сожительница отдали телефонным мошенникам 298 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы в среду.

По данным прокуратуры, 76-летний москвич получил в мессенджере ссылку, которая вела якобы на сайт связанный с электроснабжением, и перешёл по ней.

После этого ему начали поступать звонки о взломе личного кабинета на "госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами.

Позднее мужчине стали звонить якобы сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили его срочно снять все имеющиеся сбережения с его счетов и счетов сожительницы и передать их для размещения на "безопасном счете".

"В течение месяца аферисты контролировали мужчину, который, следуя их инструкциям, снимал со счетов в различных банках деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал приезжавшим курьерам, которые называли кодовые слова, получая взамен якобы банковские документы о приеме денег и ценностей", - сообщили в надзорном ведомстве.

Росфинмониторинг Москва
 Восстановлено движение на всей красной ветке московского метро

 Пассажиров поезда на красной ветке метро в Москве эвакуировали из-за неисправности состава

 Кратковременное потепление в Москве в среду сменится новой волной холода в четверг

 В Москве на четырех участках заработала "зеленая волна" для городского транспорта

 Каршеринг в Москве ввел обязательные когнитивные проверки для водителей ночью и утром

 Ритейлеры Москвы смогут проверить вывески на соблюдение закона о русском языке

 Суд в Москве арестовал замгендиректора МХАТ Гезерова по делу о растрате
