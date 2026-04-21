Движение ограничено на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения в центре Москвы на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.

"Сейчас в городе локальные перекрытия движения: на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной", - говорится департамента в мессенджере Max.

По данным дептранса, средняя скорость движения в городе - 31 км/ч.

В настоящее фиксируется интенсивное движение на МКАД в районе Можайского шоссе; на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Серпуховской площади; на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Киевского путепровода.

Вечером возможны затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, на на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на шоссе Энтузиастов по направлению в область.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 15:45 мск, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 5 баллов.