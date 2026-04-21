Доминикана выдала Москве россиянина обвиняемого в неуплате налогов на 1,1 млрд руб.

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов более чем на 1,1 млрд рублей, депортирован из Доминиканы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её данным, с 2017 по 2020 год фигурант являлся бенефициарным совладельцем и фактическим руководителем коммерческого предприятия.

"По версии следствия, он и его сообщники для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость предоставляли налоговые декларации с фиктивными данными. Ущерб составил более 1,1 млрд рублей", - сообщила представитель министерства.

Следственными органами возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 статьи 199 УК РФ).

Обвиняемый скрылся от правосудия за границей. По поручению Генеральной прокуратуры РФ и на основании материалов ГУ МВД России по Москве фигурант был объявлен в международный розыск.

Он был задержан благодаря взаимодействию российских полицейских с зарубежными партнёрами по каналам Интерпола.

