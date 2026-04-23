В школах и колледжах Москвы открыли 175 музеев, посвященных СВО

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах и колледжах открыто 175 музеев, посвященных специальной военной операции, в них представлено свыше 250 экспонатов. Он написал об этом в Max.

"История современной России и патриотическое воспитание: в столичных школах и колледжах открыто уже 175 музеев, посвященных СВО. В них представлено больше 250 музейных объектов: артефактов с мест боевых действий, личных вещей бойцов и инсталляций. Это помогает юным москвичам лучше узнавать современную историю Родины и ее героев. Такие патриотические мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети"", - сообщил мэр.

Всего в городских школах и колледжах открыто свыше 1,1 тысячи музеев, больше 600 из них посвящены СВО и Великой Отечественной войне, отметил мэр.

Первый в России школьный музей СВО создали в школе №1164 в 2023 году. В экспозиции представлены предметы с полей сражений, фотографии мирной и военной жизни ДНР и видеофильмы о школьниках Донецка, рассказал Собянин.

Музей в школе №1517 рассказывает о боевом пути 1429-го гвардейского мотострелкового полка. В прошлом году он стал лучшим музеем в России среди подобных.

Кроме того, по словам мэра, экспозиции о героях СВО есть в Московском образовательном комплексе имени Виктора Талалихина, колледже автоматизации и информационных технологий №20, Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука и Первом московском образовательном комплексе.