Два пешехода госпитализированы после ДТП на Алтуфьевском шоссе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля каршеринга совершил наезд на двух пешеходов на северо-востоке Москвы, пострадавшие госпитализированы, сообщили в столичной Госавтоинспекции в четверг.

"Предварительно установлено, что водитель каршеринга проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться. Полицейскими было организовано преследование, в ходе которого правонарушитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, они госпитализированы", - говорится в сообщении Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве, опубликованном в мессенджере Мах.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел сегодня около 18:25 на Алтуфьевском шоссе в районе дома 31. В настоящее время водитель и пассажир автомобиля каршеринга задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, добавили в ведомстве.

Между тем, как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, в результате ДТП пострадали три человека, двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, третьему помощь оказана на месте.