Парад судов пройдет 24 апреля на Москве-реке

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В честь открытия сезона речной навигации 10 судов проплывут в пятницу по Москве-реке через центральную часть столицы, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"24 апреля в столице состоится масштабный парад судов на Москве-реке. Возглавит колонну самое современное электросудно регулярных речных маршрутов", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что колонна из 10 судов пройдет по акватории Москвы-реки через центральную часть столицы. В параде примут участие классические теплоходы, регулярное электросудно и прогулочное судно гибридного типа "Стрельна". Все они будут перевозить пассажиров на десятках маршрутов в этом году, отметил заммэра.

Движение колонны начнется в 10:50 от Котельнической набережной до Новоандреевского моста. Суда пройдут под мостами: Большой Устьинский, Большой Москворецкий, Большой Каменный, Патриарший, Крымский, Андреевский.

Традиционно сезон летней речной навигации в Москве открывается 24 апреля.

Ранее Ликсутов сообщал, что в летнем сезоне навигации 2025 года совершено порядка 3,8 млн поездок на всем речном транспорте. Кроме того, более 360 тыс. пассажиров отправились в круизы по городам России через Москву, что является рекордным показателем за последние более чем 30 лет. Обновленные Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили суда 2,2 тыс. раз. Самым популярным направлением стал речной маршрут по историческим городам страны "Московское золотое кольцо" - в путешествие отправились 210 тыс. пассажиров.

"Мы рассчитываем, что в следующем (2026) году количество пассажиров на всех маршрутах - и на круизных, и на экскурсионных, и на регулярных - увеличится еще на 10-15%. Больше 4 млн пассажиров собираемся перевезти в следующем году", - сказал заммэра 14 ноября прошлого года, в день завершения летнего сезона речной навигации в столице.

В Москве в течение четверга ожидаются дождь и сильный ветер

