Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте РТС-тендера.

"К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре по лоту не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась", - говорится в выписке из протокола о результатах торгов.

РЖД объявили повторный аукцион по продаже Рижского вокзала в конце апреля. Первые торги, объявленные в начале марта, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В состав лота вошли здание вокзала 1901 года постройки площадью 3,9 тыс. кв. м, нежилое здание 1929 года постройки площадью 3,9 тыс. кв.м, а также коммуникации. Покупателю также будет предоставлен в долгосрочную аренду земельный участок площадью 13,7 тыс. кв.м.

Стартовая цена лота на двух аукционах составляла 4 млрд рублей.

Как сообщалось, в феврале правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала. Осенью 2024 года совет директоров РЖД предварительно одобрил эту сделку.