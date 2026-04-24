Собянин объявил о старте сезона летней речной навигации

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Московские власти ожидают в новом сезоне летней навигации рост круизного пассажиропотока на 10%, ежедневно столичные вокзалы будут отправлять более 20 круизных лайнеров в другие города России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня, 24 апреля, в Москве официально открылась летняя навигация - речной транспорт возвращается в активную работу. В честь открытия сезона на Москве-реке пройдет парад судов. Оживают популярные экскурсионные маршруты. А от знаменитых Северного и Южного речных вокзалов вновь отправляются круизные теплоходы в десятки городов нашей страны", - написал Собянин в своем блоге в пятницу.

По его словам, в 2026 году власти Москвы ожидают рост круизного пассажиропотока еще на 10%. Ежедневно столичные вокзалы будут отправлять более 20 круизных лайнеров в ведущие туристические центры страны - от Санкт-Петербурга до Астрахани, отметил мэр.

Собянин сообщил, что первым в этом сезоне в путешествие отправится теплоход "Леонид Красин" от Северного речного вокзала в город Мышкин.

Он написал, что до конца 2026 года на Северном и Южном речных вокзалах запланировано не менее 200 мероприятий. Например, 25 апреля на речных вокзалах будут праздновать старт навигации, в программе концерты, выставки, мастер-классы и угощения.

Мэр напомнил, что работа регулярного речного транспорта в Москве не прекращалась и зимой. По его словам, в этом сезоне ожидаются новинки: к действующим трем маршрутам "Киевский парк - Фили", "Печатники - ЗИЛ", "ЗИЛ - Новоспасский", будет добавлен четвертый - "Лужники - Киевский".

При этом причал "Киевский" станет единым транспортно-пересадочным узлом между первым и четвертым речными маршрутами. Ввод остальных причалов будет производиться поэтапно, уточнил Собянин. Он добавил, что новый четвёртый маршрут протяженностью более 4 км соединит три района: Хамовники, Раменки, Дорогомилово и сделает ещё современней транспортную доступность для более 30 тыс. жителей столицы.

Второй новинкой станет продление действующего маршрута "ЗИЛ - Новоспасский" до причала "Красные холмы" на Космодамианской набережной. Общая длина водного пути вырастет до 7 км, написал мэр.

Как сообщил Собянин, в 2025 году флот речного транспорта пополнился десятью судами, а в текущем сезоне будут добавлены к ним еще восемь.

Он отметил, что по традиции открытию сезона предшествовала масштабная подготовка. Городские службы привели в порядок набережные и причалы: очистили парапеты, обновили гранитные основания и заменили изношенные резиновые отбойники. Кроме того, они освежили краску на сходах к воде и восстановили навигационную разметку в зонах посадки.

Особое внимание службы уделили безопасности акватории. В настоящее время она находится под круглосуточным контролем речного ситуационного центра ЦОДД, с помощью 500 камер операторы в реальном времени мониторят обстановку на воде, пояснил мэр.

"Развитие речного транспорта - важная часть транспортной стратегии Москвы. В ближайшие несколько лет мы планируем довести количество регулярных водных маршрутов до семи, увеличить регулярный речной флот и спустить на воду современные прогулочные суда", - написал Собянин.

Мэр напомнил, что прошедший 2025 год стал рекордным: общее число поездок - круизных, прогулочных, на регулярном электротранспорте - достигло 3,8 млн. Северный и Южный речные вокзалы в прошлый летний сезон приняли и отправили более 2,2 тыс. судов, обслужив 360 тыс. пассажиров.