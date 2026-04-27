Поезда не ходят между станциями метро "Партизанская" и "Щелковская"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Московский департамент транспорта сообщил о приостановке движения между станциями "Партизанская" и "Щелковская" "синей" ветки.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения на участке между станциями "Партизанская" и "Щелковская"", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения на Арбатско-Покровской линии из-за упавшего на пути дерева.