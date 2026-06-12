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Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 10

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Серегей Собянин утром в пятницу сообщил об уничтожении еще трех беспилотников, общее количество дронов увеличилось до 10.

"Отражена атака ещё трёх беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил Собянин в мессенджере Max.

Ранее в пятницу Собянин сообщил о нейтрализации семи беспилотников, направлявшихся к столице.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2026 года Военная операция на Украине
Серегей Собянин Москва
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