Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 10

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Серегей Собянин утром в пятницу сообщил об уничтожении еще трех беспилотников, общее количество дронов увеличилось до 10.

"Отражена атака ещё трёх беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил Собянин в мессенджере Max.

Ранее в пятницу Собянин сообщил о нейтрализации семи беспилотников, направлявшихся к столице.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.