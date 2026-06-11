Жара в Москве пойдет на спад в воскресенье

Фото Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сильная жара сохранится в Москве до 13 июня включительно, температура в дневные часы будет приближаться и превышать 30 градусов, к среде температура уже будет на 1-2 градуса ниже нормы, но к следующим выходным вернется к норме июня, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Сильно жаркая погода у нас продержится всё-таки до 13 июня, действует штормовое предупреждение. (...) 12 июня температура будет на 6 градусов выше нормы, 13 июня - на 5 градусов, 14 июня - на 4 градуса выше нормы, 15 июня - на 2 градуса выше нормы. А вот 16 июня на 1 градус ниже нормы. И затем на 1-2 градуса ниже нормы. К следующим выходным температура должна войти в норму, будет обычная погода июньская", - сказала Паршина.

Она уточнил, что, согласно прогнозу, 12 июня в Москве ночью преимущественно без осадков, по области местами небольшой дождь. Ночь "свежая" - плюс 13 - 15, в центре города до плюс 22, по области плюс 12 - 17 градусов. Днём переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и сильная жара - плюс 31 - 33, по области плюс 28 - 33 и, как отметила Паршина, может быть перекрыт рекорд 1998 года.

В субботу, 13 июня, прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшой дождь и плюс 16 - 18, в центре города вновь до плюс 22, по области плюс 13 - 18. Днём облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Температура немного понизится, но, как уточнила Паршина, "мы констатируем всё-таки, что сильная жара сохранится, температура в Москве может повыситься до плюс 30, по области плюс 26 - плюс 31". При грозе ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

В воскресенье, 14 июня, ночью местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза, при грозе ветер до 15 м/с, температура плюс 15 - 17, по области плюс 12 - 17. Днём кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с, температура плюс 24 - 26, по области плюс 21 - 26.

В понедельник, 15 июня, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 9 - 14, днём плюс 20 - 25. Во вторник и среду, 16 и 17 июня, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью плюс 8 - 13, днём плюс 18 - 23.

"А с 18 по 20 июня - переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 9 - плюс 14, днём плюс 21 - плюс 26", - добавила Паршина.