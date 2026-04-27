Парковки в Москве будут бесплатными 1, 2, 9 и 11 мая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Парковки в Москве 1, 2, 9 и 11 мая будут бесплатными, 3 и 10 мая бесплатно можно будет оставить машину на всех парковках, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"1, 2, 9 и 11 мая парковки в Москве будут бесплатными. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. 3 и 10 мая бесплатно везде, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час", - написал Собянин в своем канале в Мах.

При этом, он уточнил, что парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме все дни.