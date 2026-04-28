На участке Савеловского направления МЖД временно приостановлено движение

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Временно приостановлено движение на участке Лебзино - Талдом Савёловского направления в связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием напряжения в контактной сети, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

"На время восстановительных работ движение электричек в сторону Савёлово организовано по укороченному маршруту до станции Дмитров. На участке Савёлово - Дмитров назначены компенсационные автобусы, которые также будут делать остановку на станции Талдом", - уточняется в сообщение.

На место направлены бригады железнодорожников.

Отмечается, что на движение электричек по МЦД-1 ситуация не влияет.