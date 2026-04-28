Один рейс отменен и пять задержаны во вторник из-за непогоды в Москве

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорты Москвы продолжают обслуживать рейсы в условиях непогоды во вторник, по состоянию на 14:00 из-за нее отменен лишь один рейс, сообщил Минтранс.

"По метеоусловиям отменен один рейс. "Уходов" самолетов, выполнявших рейсы в аэропорты столичного региона, на запасные аэродромы не было. Задержаны на время более двух часов пять рейсов", - сообщило ведомство.

Отдельно специалисты Минтранса и его подведомственных структур разбираются в ситуации с многочасовыми задержками рейсов авиакомпании "Победа".

Всего аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" обслужили 178,6 тыс. пассажиров и 1244 рейса.

Минтранс Внуково Шереметьево Домодедово Жуковский Победа
