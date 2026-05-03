Поиск

Склады горят на 7,5 тыс. кв. м в подмосковной Кашире

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Склады горят в подмосковной Кашире на площади 7,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России по региону в воскресенье.

"Пожарные Подмосковья ликвидируют возгорание на складе в Кашире. Сообщение о пожаре по адресу: ул. Строительная, д. 15 поступило в 5:15. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за высокой горючей нагрузки, огонь распространился на соседние два склада.

"Площадь возгорания составляет 7,5 тыс. кв.м", - уточнили в ведомстве. К тушению привлечен 61 человек, 19 единиц техники, добавили в МЧС.

Подмосковье Кашира пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 334 украинских беспилотников

Шереметьево и Внуково вернулись к штатной работе

На подлете к Москве сбит второй беспилотник

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Шесть беспилотников сбито в Подмосковье, погиб мужчина

Что произошло за день: суббота, 2 мая

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

Игорная зона будет создана в Республике Алтай

 Игорная зона будет создана в Республике Алтай

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Закон о праве потерпевших снимать копии с материалов административных дел подписан президентом

 Закон о праве потерпевших снимать копии с материалов административных дел подписан президентом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2009 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов