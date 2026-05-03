Склады горят на 7,5 тыс. кв. м в подмосковной Кашире

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Склады горят в подмосковной Кашире на площади 7,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России по региону в воскресенье.

"Пожарные Подмосковья ликвидируют возгорание на складе в Кашире. Сообщение о пожаре по адресу: ул. Строительная, д. 15 поступило в 5:15. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля складского здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за высокой горючей нагрузки, огонь распространился на соседние два склада.

"Площадь возгорания составляет 7,5 тыс. кв.м", - уточнили в ведомстве. К тушению привлечен 61 человек, 19 единиц техники, добавили в МЧС.