Пожар на складе в подмосковной Кашире ликвидирован

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе в подмосковной Кашире, сообщает пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о возникновении пожара на складе в Кашире в воскресенье по адресу: улица Строительная, д. 15. Затем огонь распространился на соседние два склада. Пожар был локализован на площади в 7,5 тыс. кв. метров.

К тушению были привлечены 61 человек и 19 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.