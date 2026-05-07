В Москве 20% квартир арендуют "внутренние мигранты"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пятую часть спроса на аренду квартир в Москве формируют переезжающие из одного съемного жилья в другое "внутренние мигранты", подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"Примерно пятую часть арендаторов составляют так называемые внутренние мигранты: это клиенты, которые повторно обращаются за помощью в подборе жилья при изменении финансового положения - на подъеме переезжают в квартиру подороже, а в случае осложнений снова ищут дешевую жилплощадь", - сказала замдиректора управления аренды компании Оксана Полякова.

Она объяснила, что те, кто только приехал в Москву и ограничен в средствах, готовы мириться с некоторыми неудобствами и рассматривают наиболее экономичное. Другой тип - люди, которые закрепились в столице, имеют работу и свободные деньги, они могут позволить себе более комфортную жилплощадь. Обе эти категории формируют порядка 80% спроса в масс-маркете.

О том, что в городе активизировались "внутренние мигранты", косвенно свидетельствуют показатели апреля - предложение найма жилья в Москве увеличилось на 9%, спрос - на 10%. Число заявок на поиск жилья выросло на 12%.

Самые экономичные предложения месяца находятся в диапазоне 35-42 тысячи рублей в месяц. Так, самым бюджетным вариантом, по версии компании, является однокомнатная квартира в Гольянове со ставкой 35 тысяч рублей на 4-м этаже девятиэтажного панельного дома на Байкальской улице. Квартира со свежим косметическим ремонтом, вся необходимая бытовая техника и мебель в наличии.

На втором месте рейтинга малогабаритная студия со ставкой найма 38 тысяч рублей на первом этаже пятиэтажного панельного дома в Конаковском проезде общей площадью 12 кв. м. Выполнен косметический ремонт, обстановка и бытовая техника новые. Третье место за 40 тысяч рублей у однокомнатной квартиры на улице Академика Варги в районе Теплый Стан на пятом этаже 12-этажного панельного дома. Жилье без обстановки (есть только шкаф и журнальный столик), необходимая бытовая техника и кухня в наличии. В такую же сумму в месяц обойдется однушка на десятом этаже панельной 12-этажки на Хабаровской улице в Гольянове. Квартира ухоженная, меблирована, с полным комплектом бытовой техники.

Замыкает майский рейтинг однушка стоимостью 42 тысячи рублей на восьмом этаже 12-этажного панельного дома на улице Горбунова. Квартира для одного-двух человек без детей и животных.