Поиск

В Московском регионе в четверг возможна гроза с градом

После полудня и до 21 часов в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье в четверг местами возможны кратковременные дожди и грозы с градом, сообщил Гидрометцентр России.

Ночью 7 мая в Москве преимущественно без осадков, на севере области кратковременный дождь, температура в городе плюс 10 - плюс 12, по области плюс 8 - плюс 13. Днем кратковременный дождь, местами гроза, град, температура в Москве плюс 25 - плюс 27, по области плюс 23 - плюс 28. Также в течение дня прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-17 м/с.

Гроза возможна в отдельных районах и в пятницу, 8 мая. Ночью небольшой дождь, местами умеренный, температура в Москве плюс 12 - плюс 14, по области плюс 9 - плюс 14. Днем облачно, дождь, местами гроза, температура в Москве плюс 17 - плюс 19, по области плюс 15 - плюс 20, на востоке области до плюс 25. Во время грозы порывы ветра могут усилиться до 15 м/с.

В связи с прогнозируемой грозой и градом в Москве и Подмосковье в период с 12:00 до 21:00 7 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Подмосковье Гидрометцентр Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

T2 предупредил об ограничениях мобильного интернета в Москве в ближайшие дни

В Москве в ближайшие часы возможна гроза

 В Москве в ближайшие часы возможна гроза

В Московском регионе в четверг возможна гроза с градом

Рэпера Navai могут лишить водительских прав из-за аварии в центре Москвы

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 17

Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

 Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

 Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

Отопление начнут отключать в Москве 6 мая

 Отопление начнут отключать в Москве 6 мая

Сбиты еще три БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2081 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9268 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов