В Московском регионе в четверг возможна гроза с градом

После полудня и до 21 часов в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье в четверг местами возможны кратковременные дожди и грозы с градом, сообщил Гидрометцентр России.

Ночью 7 мая в Москве преимущественно без осадков, на севере области кратковременный дождь, температура в городе плюс 10 - плюс 12, по области плюс 8 - плюс 13. Днем кратковременный дождь, местами гроза, град, температура в Москве плюс 25 - плюс 27, по области плюс 23 - плюс 28. Также в течение дня прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-17 м/с.

Гроза возможна в отдельных районах и в пятницу, 8 мая. Ночью небольшой дождь, местами умеренный, температура в Москве плюс 12 - плюс 14, по области плюс 9 - плюс 14. Днем облачно, дождь, местами гроза, температура в Москве плюс 17 - плюс 19, по области плюс 15 - плюс 20, на востоке области до плюс 25. Во время грозы порывы ветра могут усилиться до 15 м/с.

В связи с прогнозируемой грозой и градом в Москве и Подмосковье в период с 12:00 до 21:00 7 мая объявлен "желтый" уровень погодной опасности.