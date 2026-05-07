Поиск

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Столичные жители могут узнать даты планового отключения горячей воды на портале mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он заявил, что сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тыс. км, поэтому гидравлические испытания проводятся с мая по август включительно, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.

"В настоящее время максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней. Совсем не отключать ее нельзя, так как любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы. Благодаря проводимым ежегодно подготовительным мероприятиям отопительные сезоны в столице проходят штатно. В общей сложности подготовим к осенне-зимнему периоду более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов", - сказал Бирюков.

Чтобы узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды, достаточно в онлайн-сервисе в строке поиска указать свой адрес - улицу и номер дома, уточнили в комплексе.

По данным пресс-службы, с 2018-го года сервисом воспользовались более 23,2 млн раз, из них более 3 млн раз - в прошлом году.

Посмотреть, когда в доме отключат горячую воду, можно также в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" во вкладке "Услуги" и на сайте ПАО "МОЭК".

Пользователи портала mos.ru могут заранее подписаться на уведомления об отключении горячей воды, для чего необходимо добавить в личный кабинет свой полный адрес, открыть раздел "Профиль, найти "Настройку подписок", выбрать подраздел "ЖКУ", в строке "Отключение горячей воды" отметить желаемый способ информирования - электронную почту или пуш-уведомление.

Москва Петр Бирюков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мэрия Москвы напомнила о возможной грозе в четверг

Похолодание задержится в Москве на все предстоящие выходные

 Похолодание задержится в Москве на все предстоящие выходные

На подлете к Москве сбили еще четыре БПЛА

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 20

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 16

До 13 выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 11

Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

"Мегафон" предупредил о возможных ограничениях в Москве мобильного интернета

T2 предупредил об ограничениях мобильного интернета в Москве в ближайшие дни
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2102 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9288 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов