Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Столичные жители могут узнать даты планового отключения горячей воды на портале mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он заявил, что сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тыс. км, поэтому гидравлические испытания проводятся с мая по август включительно, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.

"В настоящее время максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней. Совсем не отключать ее нельзя, так как любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы. Благодаря проводимым ежегодно подготовительным мероприятиям отопительные сезоны в столице проходят штатно. В общей сложности подготовим к осенне-зимнему периоду более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов", - сказал Бирюков.

Чтобы узнать, когда в вашем доме не будет горячей воды, достаточно в онлайн-сервисе в строке поиска указать свой адрес - улицу и номер дома, уточнили в комплексе.

По данным пресс-службы, с 2018-го года сервисом воспользовались более 23,2 млн раз, из них более 3 млн раз - в прошлом году.

Посмотреть, когда в доме отключат горячую воду, можно также в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" во вкладке "Услуги" и на сайте ПАО "МОЭК".

Пользователи портала mos.ru могут заранее подписаться на уведомления об отключении горячей воды, для чего необходимо добавить в личный кабинет свой полный адрес, открыть раздел "Профиль, найти "Настройку подписок", выбрать подраздел "ЖКУ", в строке "Отключение горячей воды" отметить желаемый способ информирования - электронную почту или пуш-уведомление.