В Москве число курьеров на электровелосипедах сократят за счет доставки роботами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Москве в будущем большая часть объема доставок перейдет на автоматизированные беспилотные средства - роверы, чтобы, в том числе, разрешить вопрос с сокращением количества курьеров с тяжелыми электровелосипедами на дорогах и тротуарах, сообщил телеканалу "Россия 24" заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы считаем, что вот эти роверы, (...) которые (...) сейчас в таком несколько экспериментальном режиме работают, так или иначе они уже более активно войдут в нашу жизнь. Есть ряд вещей, которые нужно решить с точки зрения законодательства, с точки зрения вопросов безопасности, реагирования, но это все решаемые вещи. И мы думаем, что достаточно какая-то серьезная часть объема доставок, она перейдет именно в автоматизированную такую доставку с автоматизированными беспилотными средствами", - сказал он.

По его словам, пешеходам так будет проще и безопаснее передвигаться, не будет "такого давления именно тяжелых электровелосипедов на дорогах и тротуарах города".

"Мы считаем, что тяжелым электровелосипедам, особенно, который используется в коммерческих целях, нечего делать на тротуаре, это небезопасно (...) Но при этом электровелосипеды все равно в городе должны быть, потому что мы все привыкли к службам доставки. (...) В Москве на сегодняшний день где-то 600-700 тысяч доставок каждый день, в рабочий день", - отметил заммэра.

По его прогнозу, к 2030 году количество доставок в Москве может увеличиться до 1,5 млн ежедневно, а число курьеров - вырасти почти в два раза. Сейчас в городе зарегистрировано почти 120 тысяч курьеров.

Вице-мэр подчеркнул, что есть два решения снизить нагрузку на эту инфраструктуру. Первое, электровелосипеды, используемые для коммерческих поездок, должны уйти с тротуаров, а второе - развитие автоматизированных доставок.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть до 1 июля вопрос о целесообразности установления ограничений на передвижение по тротуарам электровелосипедов.

