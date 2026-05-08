Дептранс Москвы напомнил о перекрытиях в городе 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве 9 мая в День Победы будут ограничивать движение на некоторых улицах и набережных, напомнил городской департамент транспорта.

В частности, с 5 утра и до завершения мероприятия движение будет запрещено на Тверской улице - от улицы Моховая до Тверского бульвара; Моховой улице - от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; на Большой Никитской улице - от улицы Моховая до Романова переулка; на Улице Петровка - от Дмитровского переулка до Театрального проезда; Садовнической улице - от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста.

Кроме того, не будет движения на Гончарной набережной - от Гончарного проезда до Котельнической набережной; Садовнической набережной - от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Пречистенской набережной - от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда.

Помимо этого, будут перекрыты улицы Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка, Фалеевском, Лубочном, Ветошном, 1-й и 2-й Раушских переулки, Китайгородский, Театральный и Соймоновский проезды.

Движение также будет закрыто на Старой, Новой и Болотной площадях; Большом Москворецком и Чугунном мостах, на набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская.

Парковаться на участках, где ограничат движение, будет запрещено до 23:59 9 мая. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут закрыть.