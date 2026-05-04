Фицо хочет встретиться с Путиным в Москве и возложить цветы на могилу Неизвестного солдата

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время планируемого на 9 мая визита в Москву рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и возложить цветы на могилу Неизвестного солдата.

"Я возложу цветы к могиле Неизвестного солдата, чтобы от имени словаков поблагодарить за освобождение, также у меня состоится краткая встреча с президентом Путиным", - приводит в понедельник слова Фицо словацкое агентство ТАСР.

Премьер отметил, что не намерен посещать военный парад: "Я не пойду на какой-либо военный парад. Все будет в том же формате, как и прежде".