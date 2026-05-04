Поиск

Фицо хочет встретиться с Путиным в Москве и возложить цветы на могилу Неизвестного солдата

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время планируемого на 9 мая визита в Москву рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным и возложить цветы на могилу Неизвестного солдата.

"Я возложу цветы к могиле Неизвестного солдата, чтобы от имени словаков поблагодарить за освобождение, также у меня состоится краткая встреча с президентом Путиным", - приводит в понедельник слова Фицо словацкое агентство ТАСР.

Премьер отметил, что не намерен посещать военный парад: "Я не пойду на какой-либо военный парад. Все будет в том же формате, как и прежде".

Москва Роберт Фицо Владимир Путин Словакия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фицо хочет встретиться с Путиным в Москве и возложить цветы на могилу Неизвестного солдата

Дональд Туск заявил, что не допустит перевода в Польшу военных США из Германии

 Дональд Туск заявил, что не допустит перевода в Польшу военных США из Германии

В CENTCOM опровергли сообщение о ракетном ударе КСИР по кораблю ВМС США

Brent подорожала до $112,08 за баррель

КСИР заявил, что не пустил в Ормузский пролив американские эсминцы

Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

 Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

 Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2032 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9230 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов