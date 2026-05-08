В Москве "Ночь в музее" пройдет с 16 на 17 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве юбилейная 20-я акция "Ночь в музее" пройдет с 16 на 17 мая, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

"Акцию проведут в столице в юбилейный, 20-й раз. Она объединит 170 площадок, среди которых музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", биокластер на ВДНХ и многие другие", - сказала она.

Программа начнется в новом здании галереи народного художника России Василия Нестеренко.

"Здесь прочтут стихотворения известных поэтов, таких как Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Александр Блок, Валерий Брюсов, Борис Пастернак. Также гостей ждет концерт - прозвучат вокальные произведения XVI-ХIХ веков и композиции Сергея Рахманинова и Александра Скрябина", - рассказала Сергунина.

В музее Пушкина пройдет экскурсия "Экспозиция на Пречистенке. История, тайны, открытия", в музее обороны "расскажут о подвиге героев-панфиловцев во время Великой Отечественной войны".

"В Музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам, в музее-заповеднике "Коломенское" представят интерактивную постановку "Теремок", а в Государственном Дарвиновском музее - точные миниатюрные модели динозавров из частной коллекции", - уточнила Сергунина.

В музее-заповеднике "Царицыно" планируются уличные выступления актеров, музыкантов и акробатов, кинопоказы и органный концерт.

"Насыщенную программу подготовили и на ВДНХ. Например, в центре "Космонавтика и авиация" проведут экскурсию "В единстве - наша сила", а в музее славянской письменности "Слово" - обзорную прогулку "Язык - сокровище народа", - сказала Сергунина.

Регистрация на мероприятия "Ночи в музее" откроется 12 мая в 12:00 на официальной странице акции.